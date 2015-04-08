路透基点：台湾兴业启动1.38亿美元定期贷款筹组--TRLPC

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透香港4月8日 - 据汤森路透旗下基点援引知情人士消息报导，台 湾兴业责任有限公司已为拓展越南业务启动1.38亿美元分期偿还定期贷款 的筹组。 中国信托商业银行是这笔五年期信贷便利的独家主办行，贷款有两年 延期选择权，延期费10个基点。 银行受邀在两个层级参贷：承贷2,500万美元或更多，享受20个基点 前端费和主办行头衔；承贷1,500-2,490万美元获12个基点费用和安排行 头衔。 贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个 基点，若台北银行间拆息利率(TAIFX)与LIBOR利差若超过35个基点，借款 人要支付超出的部分。 银行回复截止日期为4月10日。 借款人母公司台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fib er Corp)和南亚塑胶是这笔无抵押贷款的担保人。 有10个基点的承贷费。 贷款有两年半宽限期，之后分六次每半年不等额分期偿还：前一至五 期分别偿还10%，第六期偿还50%。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17