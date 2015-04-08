路透基点：台湾兴业启动1.38亿美元定期贷款筹组--TRLPC

路透香港4月8日 - 据汤森路透旗下基点援引知情人士消息报导，台 湾兴业责任有限公司已为拓展越南业务启动1.38亿美元分期偿还定期贷款 的筹组。 中国信托商业银行是这笔五年期信贷便利的独家主办行，贷款有两年 延期选择权，延期费10个基点。 银行受邀在两个层级参贷：承贷2,500万美元或更多，享受20个基点 前端费和主办行头衔；承贷1,500-2,490万美元获12个基点费用和安排行 头衔。 贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个 基点，若台北银行间拆息利率(TAIFX)与LIBOR利差若超过35个基点，借款 人要支付超出的部分。 银行回复截止日期为4月10日。 借款人母公司台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fib er Corp)和南亚塑胶是这笔无抵押贷款的担保人。 有10个基点的承贷费。 贷款有两年半宽限期，之后分六次每半年不等额分期偿还：前一至五 期分别偿还10%，第六期偿还50%。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)