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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 15:14 BJT

路透基点：台湾兴业启动1.38亿美元定期贷款筹组--TRLPC

路透香港4月8日 - 据汤森路透旗下基点援引知情人士消息报导，台
湾兴业责任有限公司已为拓展越南业务启动1.38亿美元分期偿还定期贷款
的筹组。
    
    中国信托商业银行是这笔五年期信贷便利的独家主办行，贷款有两年
延期选择权，延期费10个基点。
    
    银行受邀在两个层级参贷：承贷2,500万美元或更多，享受20个基点
前端费和主办行头衔；承贷1,500-2,490万美元获12个基点费用和安排行
头衔。
    
    贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个
基点，若台北银行间拆息利率(TAIFX)与LIBOR利差若超过35个基点，借款
人要支付超出的部分。
    
    银行回复截止日期为4月10日。
    
    借款人母公司台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fib
er Corp)和南亚塑胶是这笔无抵押贷款的担保人。
    
    有10个基点的承贷费。
    
    贷款有两年半宽限期，之后分六次每半年不等额分期偿还：前一至五
期分别偿还10%，第六期偿还50%。(完)
  
 (编译 王颖；审校 艾茂林)
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