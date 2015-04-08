日本股市：日经指数收涨创15年最高收位，共同基金买盘提供支撑

日经指数 涨0.8%至19,789.81点，收于2000年4月以来最高位，尽管昨天美股小幅收低。

日经指数本月迄今上涨了3.0%，受助于本周有两款新的股权投资信托基金推出，两支基金吸引了约1,600亿日圆(13亿美元)投资者资金。

体现日本散户入市意愿强劲的迹象是利好股市的，近几个月股市主要是受政府养老基金等公共机构投资者所推动。

“日本股市仍相对有吸引力。一些出口商仍维持保守的汇率假设，市场中没有投资者持有过多的多头仓位，”Commons资产管理公司总裁Tetsuro Ii说。

以国内需求为导向的类股仍受买兴追捧，零售商类股指数 涨1.7%，中国和其他亚洲国家来日旅游的人数增加令部分零售股受益。