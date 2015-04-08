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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 15:25 BJT

欧洲热股：BG股价盘初暴涨逾40%，受壳牌收购消息提振

路透伦敦4月8日 - 英国市值第三大能源公司BG Group 股价周三暴涨逾40%，因BG宣布已同意接受皇家荷兰/壳牌 的470亿英镑(700亿美元)收购。

BG股价上涨后，回到2014年年中以来高位，对手BP 股价盘初亦上涨4.5%。壳牌A股下跌2.2%。

“这个收购价不低，势必会引发整个板块的一些重新估值，”巴黎一交易员称。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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