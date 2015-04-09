路透专访：中国国泰君安外汇业务拟重点拓展资本项下代客服务--高层

* 外汇业务期望发展成代客为主自营为辅模式

* 重点拓展资本项目下外汇产品和服务

* 立足跨境外汇投融资相关业务等

* 短期挑战重重，但借政策东风前景可期

作者 张金栋

路透上海4月9日 - 头顶首家进入中国银行间外汇市场券商的光环，国泰君安证券周四终达成首笔港元交易。虽然公司外汇业务目前仍处起步阶段，暂以自营为主，但未来仍期望发展成以代客为主的模式，且在经常项下不具备优势的情况下，有意重点拓展资本项下的外汇业务。

国泰君安固定收益部总经理罗东原近日在接受路透专访时指出，在资本项目项下，为企业提供更多的产品和服务，比如在跨境投融资领域，以及相关外汇产品的创设，为国内客户对冲汇率风险等方面，特别是在外汇产品方面，公司具备一定的优势。

“目前我们还没有成型的代客模式，而且受限于支付结算以及外汇融资方面的能力，我们的重点还是会落在资本项目进行业务拓展。”罗东原称。

受中国外汇市场受实需原则限制，经常项下的结售汇，银行拥有天然的优势，但证券公司目前并不具备银行的条件。

“特别国内企业走出去，这样的跨境业务我们要抓住，”他表示，“另外，在上海自贸区，如果以后打通了跟境外投融资便利化投资渠道，这方面公司也具有比较优势。”

罗东原指出，公司外汇业务起步阶段和银行的交叉不多，刚开展的业务相对比较简单。其中代客结售汇业务仅限于公司自身的QDII(合格境内机构投资者)领域，还有部分自营交易和套利，暂时采取自营为主代客为辅的模式，但未来还是希望以代客为主自营为辅的模式。

“代客业务拓展方面，除了现有业务，还有一些券商可以做到而银行现在又还没有涉足的一些领域，我们会适时向主管部门提出申请，”罗东原称。

他提到，目前很多外汇业务在国内都是空白的。比如目前国内很多外汇保证金交易都是地下的，并不受监管，一旦出现问题，投资者的相关权益也得不到保证。

“前段时间的瑞士央行事件，很多投资者受到损失，由于不是合法交易，监管机构也无法为交易者提供相应的保护措施，”罗东原称，“我们希望未来（外汇保证金交易）有一个阳光化的投资渠道，由证券公司来提供给投资者外汇买卖的服务，这方面我们也在努力。”

为支持境内证券经营机构业务创新，推动境内外汇市场发展，中国去年将银行间外汇市场参与主体扩大到非银行金融机构。国泰君安与嘉实基金已获得结售汇业务资格，并成为银行间外汇市场会员，可从事人民币外汇即期、远期、外汇掉期、货币掉期及期权交易。

如今国泰君安拥有了包括结售汇在内的外汇业务资格，这就解决了公司对相关客户的跨境跨界交易的基础功能。

“能够为客户提供更全面的交易服务和金融解决方案，也可以综合利用不同维度市场之间形成的机会，灵活进行自身资产负债摆布，提高资本利用效率。”他说。

据两位市场中的交易人士周四透露，国泰君安在上午的交易时段，与交易对手完成一笔港元即期交易。这是中国外汇市场向非银行金融机构开放后的首笔交易。

**短期挑战重重，但前景广阔**

中国外汇市场交易主体扩容至包括证券公司在内的非银机构，对国泰君安而言其战略意义自不多说，但当前中国资本管制约束依然较多，首次“尝鲜”的国泰君安，在软硬件、业务模式等方面依然面临重重挑战。

罗东原介绍称，拿到会员资格之后，公司做了很多准备工作，包括开户、连线、设备、IT系统选型、会员资格报备等等都在做。交易系统不能照搬商业银行的，要进行重新改造、完备。

当然除了软硬件考验外，账户体系方面也是面临一些困难。他指出，目前公司缺乏相对独立的外汇账户和清结算体系，需要与商业银行合作建立有针对性的业务模式和流程。另外公司在运营管理、客户管理等方面也是从零开始逐步建设。

“刚开始我们更多的是向银行学习，对银行而言，也构成不了威胁、挑战或者竞争关系，”罗东原说，“由于双方在客户资源、业务模式等方面的差异性，合作共赢成为可能。”

借着中国正致力于推进利率市场化，资本项目可兑换等东风，罗东原对公司包含外汇业务在内的FICC业务（Fixed Income, Currency and Commodity，即固收、货币、和商品）前景持乐观看法。

“随着资本项目不断开放，境内外投融资市场逐步打通，包括外汇业务在内的FICC业务体系建设是目前公司创新发展的重要领域之一，”罗东原表示，“从国际经验来看，FICC业务占到投行业务收入的50%以上，国内的券商肯定要走这条路。”

罗东原介绍称，中国利率市场化、人民币国际化、经济全球化步伐不断加快，业务量逐步加大，这三化里的每一化都和FICC相关，对处于成长期开端的中国尤其如此。

据他介绍，目前公司的FICC业务占比几乎可以忽略不计，而FICC业务目前也集中在债券、固收这部分，外汇业务刚开始、黄金也刚开始运作。但相信这种需求会越来越大，未来对公司的贡献度也会越来越大。