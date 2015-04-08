台湾债市：五年券殖利率随美债收跌，10年券追价多跌幅更明显

* 五年券殖利率随美债下跌 * 10年公债跌幅明显，与五年券缩短价差 * 104/6区间明日料在0.95-0.98% 路透台北4月8日 - 台湾五年公债104/6期 周三收跌，主要随着美债殖利率 走低，10年券殖利率跌幅尤其明显。交易员表示，10年期公债距离今年低位仍有一段距离， 追价人气较五年更为活络。 交易员指出，除了美债殖利率下跌之外，今日公布的消费者物价指数连续三个月走跌， 对台债也有利多效果，更令市场确定央行升息时间只会延后不致提早。而10年期公债殖利率 今日跌幅最为明显，主要还是追价买盘稍有进场的影响。 〞10年券一直有人收，但空单又没有增加，可见筹码一直有在换手，〞一位大型银行业 交易员表示。但因10年公债104/5期成交量不算太大，后续是否能有再跌的空间仍有疑问。 10年期公债连续图 中，今年10年公债的低位在2月3日盘中1.469%。五年公 债连续图 中，五年公债的殖利率盘中前低在2月2日的0.9400%。 台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，连三个月下跌 ，主要因油料费大跌；官员并称，首季物价虽下跌0.59%，但3月核心物价仍在1%附近，没有 通缩疑虑。 **五年和十年价差缩小** 有小型银行交易主管认为，指标10年券殖利率虽下跌甚多，但是未来能否续跌，还是得 看美债能否配合走多。 〞台债没什么大新闻可以看，就看美债了，〞前述交易主管表示。 此外，也有交易员认为，五年公债殖利率低档有些无力下跌的情况，买盘并不追价，令 五年公债殖利率停在此相对低位。 交易员表示，先前五年和十年公债的价差一度高逾60基点以上，今日有缩小迹象，主要 还是10年期公债筹码相对稳定，买盘较有意愿进驻。 今日五年-10年公债的价差自上日的56.69基点，缩小至54.61基点。 交易员预估明日五年债104/6区间暂看0.95-0.98%；10年债104/5区间则暂看 1.50 %-1.52%， 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.60 0.9719 0.9688-0.9760 89.0 10 104/5 -2.68 1.5180 1.5180-1.5400 30.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月8日(三)：美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录；英国央行举行货币政 策委员会会议(至4月9日)；法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼；欧洲央行管委会 委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲话；日本3月服务业景气判 断指数；德国2月工业订单；欧元区2月零售销售；英国皇家测量师学会(RICS)3月房价差值 ； 4月9日(四)：德国2月工业生産、贸易收支和进出口；韩国央行宣布利率决定；英国央 行宣布利率决定和量化宽松规模；美国2月趸售(批发)库存、销售；英国2月贸易收支； 4月10日(五)：中国3月工业生産者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)；美国3月 联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明 尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月 工业生产；澳洲2月房屋融资。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5180 5 104/6 0.9719 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)