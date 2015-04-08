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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 15:56 BJT

台湾债市：五年券殖利率随美债收跌，10年券追价多跌幅更明显

* 五年券殖利率随美债下跌
    * 10年公债跌幅明显，与五年券缩短价差
    * 104/6区间明日料在0.95-0.98%

    路透台北4月8日 - 台湾五年公债104/6期 周三收跌，主要随着美债殖利率
走低，10年券殖利率跌幅尤其明显。交易员表示，10年期公债距离今年低位仍有一段距离，
追价人气较五年更为活络。
    
    交易员指出，除了美债殖利率下跌之外，今日公布的消费者物价指数连续三个月走跌，
对台债也有利多效果，更令市场确定央行升息时间只会延后不致提早。而10年期公债殖利率
今日跌幅最为明显，主要还是追价买盘稍有进场的影响。
    
    〞10年券一直有人收，但空单又没有增加，可见筹码一直有在换手，〞一位大型银行业
交易员表示。但因10年公债104/5期成交量不算太大，后续是否能有再跌的空间仍有疑问。
    
    10年期公债连续图 中，今年10年公债的低位在2月3日盘中1.469%。五年公
债连续图 中，五年公债的殖利率盘中前低在2月2日的0.9400%。
    
    台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，连三个月下跌
，主要因油料费大跌；官员并称，首季物价虽下跌0.59%，但3月核心物价仍在1%附近，没有
通缩疑虑。 
        
    **五年和十年价差缩小**    
    
    有小型银行交易主管认为，指标10年券殖利率虽下跌甚多，但是未来能否续跌，还是得
看美债能否配合走多。
    
    〞台债没什么大新闻可以看，就看美债了，〞前述交易主管表示。
    
    此外，也有交易员认为，五年公债殖利率低档有些无力下跌的情况，买盘并不追价，令
五年公债殖利率停在此相对低位。
    
    交易员表示，先前五年和十年公债的价差一度高逾60基点以上，今日有缩小迹象，主要
还是10年期公债筹码相对稳定，买盘较有意愿进驻。
    
    今日五年-10年公债的价差自上日的56.69基点，缩小至54.61基点。
    
    交易员预估明日五年债104/6区间暂看0.95-0.98%；10年债104/5区间则暂看      1.50
%-1.52%，
    
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       -0.60      0.9719    0.9688-0.9760       89.0
 10    104/5                       -2.68      1.5180    1.5180-1.5400       30.0
   
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    4月8日(三)：美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录；英国央行举行货币政
策委员会会议(至4月9日)；法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼；欧洲央行管委会
委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲话；日本3月服务业景气判
断指数；德国2月工业订单；欧元区2月零售销售；英国皇家测量师学会(RICS)3月房价差值
；
    4月9日(四)：德国2月工业生産、贸易收支和进出口；韩国央行宣布利率决定；英国央
行宣布利率决定和量化宽松规模；美国2月趸售(批发)库存、销售；英国2月贸易收支；
    4月10日(五)：中国3月工业生産者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)；美国3月
联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明
尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月
工业生产；澳洲2月房屋融资。
        
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5180
          5       104/6                       0.9719
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)              

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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