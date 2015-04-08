更新版 1-企业并购：壳牌同意以700亿美元收购BG集团

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
(新增细节)
路透伦敦4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周三表示，已同意以470亿英镑(700亿美元)的价格收购BG集团 ，以缩减与全球最大石油巨头美国艾克森美孚 之间的差距。
这两家公司在联合发表的声明中表示，作为交易的一部份，壳牌将为每股BG股票支付3.83英镑现金与0.4454股壳牌B股股票。声明表示，如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%。
这宗交易将使BG股东持有合并后集团约19%的股权。预计每年可带来约25亿英镑的税前协同效应。
从更长远来看，两家公司称，壳牌将在2015年为每股普通股派息1.88美元，而且2016年的派息金额会只多不少。
壳牌还打算在2017年启动一项股票回购计划，在2017-2020年期间计划回购至少250亿美元股票。
壳牌称，此项交易将推动其探明油气储量提高25%，并将优化公司新项目的前景，尤其是在澳洲液化天然气和巴西深海能源领域。
壳牌还表示，在该交易的支持下，公司计划在2016-2018年期间将资产出售规模增加至300亿美元。该公司1月份曾表示，每年的资产出售规模约为50亿-60亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。