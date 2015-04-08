更新版 1-企业并购：壳牌同意以700亿美元收购BG集团

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路透伦敦4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周三表示，已同意以470亿英镑(700亿美元)的价格收购BG集团 ，以缩减与全球最大石油巨头美国艾克森美孚 之间的差距。

这两家公司在联合发表的声明中表示，作为交易的一部份，壳牌将为每股BG股票支付3.83英镑现金与0.4454股壳牌B股股票。声明表示，如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%。

这宗交易将使BG股东持有合并后集团约19%的股权。预计每年可带来约25亿英镑的税前协同效应。

从更长远来看，两家公司称，壳牌将在2015年为每股普通股派息1.88美元，而且2016年的派息金额会只多不少。

壳牌还打算在2017年启动一项股票回购计划，在2017-2020年期间计划回购至少250亿美元股票。

壳牌称，此项交易将推动其探明油气储量提高25%，并将优化公司新项目的前景，尤其是在澳洲液化天然气和巴西深海能源领域。