香港股市：恒生指数大涨3.5%中资股走俏，成交额创历史新高

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透香港4月8日 - 香港股市周三午盘涨势加剧，恒生指数 尾盘大升3.5%，成交额近2,200亿港元，打破2007年10月的历史高位，创出新高。
恒指在中资股领涨下大升近3.5%，至26,154.45点；恒生国企指数 最多暴升5.5%。南下资金涌入，令港股通 出现自沪港通推出以来首次用罄每日105亿元人民币的额度。
香港时间15:31，港股成交额增至2,186亿港元，打破2007年10月3日创出的2,098亿港元的纪录。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。