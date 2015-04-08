版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 15:35 BJT

香港股市：恒生指数大涨3.5%中资股走俏，成交额创历史新高

路透香港4月8日 - 香港股市周三午盘涨势加剧，恒生指数 尾盘大升3.5%，成交额近2,200亿港元，打破2007年10月的历史高位，创出新高。

恒指在中资股领涨下大升近3.5%，至26,154.45点；恒生国企指数 最多暴升5.5%。南下资金涌入，令港股通 出现自沪港通推出以来首次用罄每日105亿元人民币的额度。

香港时间15:31，港股成交额增至2,186亿港元，打破2007年10月3日创出的2,098亿港元的纪录。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐