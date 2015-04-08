日本债市：指标公债价格小跌，等候周四30年期券种标售

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
20年期日本公债收益率 小跌0.5个基点，至1.125%。30年券收益率 跌1.5个基点，至1.370%，不过价格涨幅有限，因投资者在日本财务省周四进行的30年券月度标售进行前保持谨慎。
日本央行周三并未和往常一样，在宣布政策会议结果当日进行购债活动。
一如广泛预期，日本央行以8:1投票结果通过维持大规模刺激计划不变的决定，承诺继续以每年80万亿日圆(合6,660亿美元)的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。
唯一的反对票来自审议委员木内登英，他呼吁央行削减资产购买计划。他曾表示，担心大规模印钞计划可能会导致未来出现泡沫。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.015% +0.0 0.015%
五年期公债 0.100% +1.0 0.090%
10年期公债 0.360% +0.5 0.355%
20年期公债 1.125% -0.5 1.130%
30年期公债 1.370% -1.5 1.385%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.58 -0.07 147.65
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17