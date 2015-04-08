日本债市：指标公债价格小跌，等候周四30年期券种标售

20年期日本公债收益率 小跌0.5个基点，至1.125%。30年券收益率 跌1.5个基点，至1.370%，不过价格涨幅有限，因投资者在日本财务省周四进行的30年券月度标售进行前保持谨慎。

日本央行周三并未和往常一样，在宣布政策会议结果当日进行购债活动。

一如广泛预期，日本央行以8:1投票结果通过维持大规模刺激计划不变的决定，承诺继续以每年80万亿日圆(合6,660亿美元)的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。

唯一的反对票来自审议委员木内登英，他呼吁央行削减资产购买计划。他曾表示，担心大规模印钞计划可能会导致未来出现泡沫。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +0.0 0.015%

五年期公债 0.100% +1.0 0.090%

10年期公债 0.360% +0.5 0.355%

20年期公债 1.125% -0.5 1.130%

30年期公债 1.370% -1.5 1.385%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.58 -0.07 147.65

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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