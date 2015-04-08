台湾数据：3月出口较上年同期衰退8.9%逊于预期，创逾二年来低位

路透台北4月8日 - 台湾财政部周三公布，3月出口金额较上年同期衰退8.9%，跌幅大于市场预估的衰退3.10%。且创下逾两年的新低。

前低为2013年2月的出口金额年跌15.8%。3月进口则较上年同期大减17.8%，亦大于市场预估的年减13.75%。

财政部指出，主要市场需求疲弱及国际油价低档盘旋，令3月出进口同步下挫，累计第一季出口较上年同季减4.2%，进口亦减15.0%，贸易情势走缓。

财政部表示，行动装置推陈出新、物联网商机可期，有助支撑电子产品出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际市场竞争加剧、欧洲及亚洲新兴市场成长步调蹒跚，加以国际油价下跌，则冲击出口成长力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

3月年变动率(%) 2月年变动率(%)

整体出口金额 -8.9 -6.7

--中国(含香港) -8.0 -17.3

--美国 0.0 +15.2

--欧洲 -13.6 -3.7

--日本 -11.6 +12.7

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2015年

3月 -8.9 -17.8 +40.7

2月 -6.7 -22.4 +45.6

1月 +3.4 -4.8 +48.0

2014年

12月 -2.8 -12.3 +44.5

11月 +3.7 +5.1 +42.2

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

注：r为修正值。(完)

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