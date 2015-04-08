台湾数据：3月出口较上年同期衰退8.9%逊于预期，创逾二年来低位

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透台北4月8日 - 台湾财政部周三公布，3月出口金额较上年同期衰退8.9%，跌幅大于市场预估的衰退3.10%。且创下逾两年的新低。
前低为2013年2月的出口金额年跌15.8%。3月进口则较上年同期大减17.8%，亦大于市场预估的年减13.75%。
财政部指出，主要市场需求疲弱及国际油价低档盘旋，令3月出进口同步下挫，累计第一季出口较上年同季减4.2%，进口亦减15.0%，贸易情势走缓。
财政部表示，行动装置推陈出新、物联网商机可期，有助支撑电子产品出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际市场竞争加剧、欧洲及亚洲新兴市场成长步调蹒跚，加以国际油价下跌，则冲击出口成长力道。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
3月年变动率(%) 2月年变动率(%)
整体出口金额 -8.9 -6.7
--中国(含香港) -8.0 -17.3
--美国 0.0 +15.2
--欧洲 -13.6 -3.7
--日本 -11.6 +12.7
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2015年
3月 -8.9 -17.8 +40.7
2月 -6.7 -22.4 +45.6
1月 +3.4 -4.8 +48.0
2014年
12月 -2.8 -12.3 +44.5
11月 +3.7 +5.1 +42.2
10月 +0.7 -1.4 +46.2
9月 +4.7 +0.2 +35.0
8月 +9.6 +14.1 +41.1
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
注：r为修正值。(完)
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0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
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