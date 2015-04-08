韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透伦敦4月8日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周五的大涨回升至1.1050美元区域，代表此区域将成为进一步上攻的重大阻碍，不过目前看来比较像是区间交投。由于欧元随后已经回撤，上周低点1.0710成为下一道支撑水平。
美元/日圆：本周从上周五低点118.70日圆开始的反弹，必须升破上周高点120.40，并攻克位于120.70的阻力水平，才有可能重返前次高位122.00。
欧元/英镑：欧元目前在略低于0.74英镑下方区域遭逢障碍，在尚未突破的同时，仍有重返0.7220英镑水平以及上周低点的风险。盘中阻力位在0.7340水准。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0866 1.0813 +0.49 -10.18 1.2097
美元/日圆 119.75 120.26 -0.42 +0.06 119.68
欧元/日圆 130.13 130.03 +0.08 -10.11 144.77
美元/瑞郎 0.9620 0.9659 -0.40 -3.23 0.9941
英镑/美元 1.4884 1.4805 +0.53 -4.42 1.5573
美元/加元 1.2454 1.2503 -0.39 +7.20 1.1618
澳元/美元 0.7682 0.7631 +0.67 -5.95 0.8168
新西兰元/美元 0.7564 0.7492 +0.96 -2.99 0.7797
欧元/瑞郎 1.0460 1.0444 +0.15 -13.02 1.2026
欧元/英镑 0.7300 0.7301 -0.01 -5.87 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3876 9.3798 +0.08 -0.86 9.4688
美元/挪威克朗 8.0259 8.0786 -0.65 +7.41 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 高琦)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17