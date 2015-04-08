路透伦敦4月8日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周五的大涨回升至1.1050美元区域，代表此区域将成为进一步上攻的重大阻碍，不过目前看来比较像是区间交投。由于欧元随后已经回撤，上周低点1.0710成为下一道支撑水平。

美元/日圆：本周从上周五低点118.70日圆开始的反弹，必须升破上周高点120.40，并攻克位于120.70的阻力水平，才有可能重返前次高位122.00。

欧元/英镑：欧元目前在略低于0.74英镑下方区域遭逢障碍，在尚未突破的同时，仍有重返0.7220英镑水平以及上周低点的风险。盘中阻力位在0.7340水准。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0866 1.0813 +0.49 -10.18 1.2097

美元/日圆 119.75 120.26 -0.42 +0.06 119.68

欧元/日圆 130.13 130.03 +0.08 -10.11 144.77

美元/瑞郎 0.9620 0.9659 -0.40 -3.23 0.9941

英镑/美元 1.4884 1.4805 +0.53 -4.42 1.5573

美元/加元 1.2454 1.2503 -0.39 +7.20 1.1618

澳元/美元 0.7682 0.7631 +0.67 -5.95 0.8168

新西兰元/美元 0.7564 0.7492 +0.96 -2.99 0.7797

欧元/瑞郎 1.0460 1.0444 +0.15 -13.02 1.2026

欧元/英镑 0.7300 0.7301 -0.01 -5.87 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3876 9.3798 +0.08 -0.86 9.4688

美元/挪威克朗 8.0259 8.0786 -0.65 +7.41 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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