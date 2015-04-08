亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.5%，跟随上海期胶跌势

上述指标合约盘内触及日低198.6日圆，这是2月2日以来的最低水平。

上海期交所主力9月合约 下跌255元，收于每吨12,630元人民币，盘内最多下跌2.6%至一周低点。

“美元/日圆下跌的同时橡胶期货也回落，而东京期胶也跟随上海期胶下跌，”一位东京的交易商称。“尽管昨天上涨，但市场再度回到下跌趋势，东南亚地区普通品级橡胶的低价格就是证明。”

美元兑日圆 交投于119.90日圆附近，自早前触及的近两周高点回落，周二下午在119.53日圆附近。

据日本橡胶贸易协会的数据，截止3月31日，日本港口的生胶库存为11,622吨，较上次库存数据下降2%。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤138.30美分，下跌1.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/秦德兴; 审校 李婷仪/高琦)