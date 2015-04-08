《路透晚报》--4月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年最高收位，共同基金买盘提供支撑

日本股市日经指数周三触及15年来的高点，因大量散户资金涌入新的股票共同基金，同时亚洲股市受益于从美国股市流出的资金。日经指数涨0.8%至19,789.81点，创2000年4月以来最高收位。

--中国股市：沪综指收升再创逾七年新高，权重股护盘股指宽幅震荡

中国股市沪综指震荡收升再创逾七年新高，A股成交额创历史天量。今日股指盘中宽幅震荡，金融等权重股在大盘回调时出现护盘，股指最大振幅近百点。沪综指收报3,994.81点，涨33.43点或0.84%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点。

--香港股市：恒指大幅收高3.8%触及七年高位，内地投资人逢低承接

香港股市恒生指数收盘大涨，创逾三年来最大单日涨幅，并触及近七年高位，港股结束连续假期恢复交易的首日，获得内地投资人涌入推升。港股通出现沪港通推出以来首次用罄每日105亿元人民币的额度。恒生指数跳涨3.8%至26,236.86点，为2008年5月9日以来最高位，并创2011年12月1日以来最大百分比涨幅。恒生国企指数大涨5.8%至13,396.59点，为四年来最高位。

--汇市：美元兑日圆下跌，稍早日本央行维持货币政策不变

美元下滑，兑日圆从前一日触及的约三周高位回落；之前日本央行维持货币政策不变，尽管通胀放缓。美元兑日圆跌0.4%至119.80日圆，脱离周二触及的约三周高点120.45。美元指数跌0.4%，至97.440，周二上升0.9%。欧元兑美元小涨0.3%至1.0847美元，尽管德国2月工业订单意外下滑。

--欧元债市：德国公债收益率回落，希腊计划发行国库券融资

德国公债收益率(殖利率)回落，希腊准备发行国库券为即将到期的债务提供融资，明天希腊需要偿还一项国际货币基金组织(IMF)贷款。分析师认为稍晚进行的8.75亿欧元六个月期国库券标售，将是对希腊政府的一次重大考验，可以看看如果外资拒绝对持有的希腊国库券进行展期，那么希腊能否找到其他资金来源。希腊公债收益率早盘小涨，指标10年期德国公债收益率则下跌2个基点至0.17%。

--国际油市：油价下滑逾1%，受美国库存增加和沙特产量创纪录影响

油价跌逾1%，因行业数据显示美国原油库存增幅超预期，且沙特3月原油产量创纪录。0833GMT，布兰特5月原油期货跌1.2%，或0.71美元至每桶58.39美元。美国5月原油期货跌2.35%，或1.27美元至每桶52.71美元。

--全球金市：持于1,200美元上方，美联储可能推迟加息的预期增强

金价徘徊于每盎司1,200美元上方，在七周高点下方的不远处交投，因对美联储可能推迟升息的预期增强。0844GMT时，现货金上涨约报每盎司1，210美元。

--金属期市：上海期镍大跌3%，受中国建筑业疑虑影响

上海期交所期镍大跌3%，跟随伦敦市场跌势，因市场担忧中国处境艰难的建筑业的镍需求可能下降。0704GMT，上海期交所主力期镍合约跌2.9%，至每吨93,950元人民币。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍涨1.5%。LME三个月期铜收复失地，持平于每吨6,065美元。