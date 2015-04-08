欧洲政经：希腊并未向俄罗斯请求金融援助--希腊政府官员

路透莫斯科4月8日 - 一位希腊政府官员周三表示，希腊并没有向俄罗斯请求金融援助，希望在欧盟内部解决该国的债务问题。

“我们并没有(向俄罗斯)请求金融援助，”该官员在希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)与俄罗斯总统普京即将于莫斯科举行会谈前称。“我们希望在欧元区内解决我们的债务问题。”(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)