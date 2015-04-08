《焦点》日本央行维持政策不变，委员木内登英独倡缩减购买资产计划

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
日本央行曾声称，通过自身的资产购置举措，将推动家庭与企业支出，藉此使日本摆脱停滞。但经济复苏依旧偏弱，令人对该论调产生怀疑。
如今日本央行表示，通胀将在2016年3月本财年底左右时达到2%。但即便这样的时间框架，看来也有避重就轻之嫌，因为今年多数时间物价料将持平或下跌，受能源成本偏低与薪资成长温吞影响。
尽管为数不多，部分市场人士表示，如果消费者支出依然疲弱，令日本央行不得不调降对物价的乐观预估，那么央行可能在4月30日再度放松政策。
许多日本央行官员寄望薪资增长以及燃料价格偏低，能够促进消费，并协助至年底前提振通胀。
在前景充满不确定性的情况下，日本央行似乎不打算庆祝刺激举措实施两年。
一年前，当时通胀稳居于1%上方，黑田骄傲地对央行新进人员强调，“在期限前完成”工作的必要性。
黑田在上周的演说中未再提及“在期限前完成”字眼，他当时对央行新进人员表示，大家应该随时准备好纠正过去的错误。(完)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。