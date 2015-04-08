《焦点》日本央行维持政策不变，委员木内登英独倡缩减购买资产计划

日本央行曾声称，通过自身的资产购置举措，将推动家庭与企业支出，藉此使日本摆脱停滞。但经济复苏依旧偏弱，令人对该论调产生怀疑。

如今日本央行表示，通胀将在2016年3月本财年底左右时达到2%。但即便这样的时间框架，看来也有避重就轻之嫌，因为今年多数时间物价料将持平或下跌，受能源成本偏低与薪资成长温吞影响。

尽管为数不多，部分市场人士表示，如果消费者支出依然疲弱，令日本央行不得不调降对物价的乐观预估，那么央行可能在4月30日再度放松政策。

许多日本央行官员寄望薪资增长以及燃料价格偏低，能够促进消费，并协助至年底前提振通胀。

在前景充满不确定性的情况下，日本央行似乎不打算庆祝刺激举措实施两年。

一年前，当时通胀稳居于1%上方，黑田骄傲地对央行新进人员强调，“在期限前完成”工作的必要性。