欧元债市：德国公债收益率回落，希腊计划为即将到期的债务进行融资

分析师认为稍晚进行的8.75亿欧元六个月期国库券标售，将是对希腊政府的一次重大测试，可以看看如果外资拒绝对持有的希腊国库券进行展期，那么希腊能否找到其他资金来源。

希腊公债收益率早盘小涨，指标10年期公债收益率 则下跌2个基点至0.17%。

“我认为希腊将偿还IMF提供的贷款。从这个观点来看，我不认为近期会有违约的情形发生，”德国商业银行策略师Patrick Jacq表示，“未来几周将是关键。”

意大利 与西班牙 的10年期公债收益率分别小涨至1.20%与1.19%，涨幅温和。(完)

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