欧元债市：德国公债收益率回落，希腊计划为即将到期的债务进行融资

澳新汇市：新西兰元挫跌至11个月低位，之前新西兰央行维持中性立场
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
分析师认为稍晚进行的8.75亿欧元六个月期国库券标售，将是对希腊政府的一次重大测试，可以看看如果外资拒绝对持有的希腊国库券进行展期，那么希腊能否找到其他资金来源。
希腊公债收益率早盘小涨，指标10年期公债收益率 则下跌2个基点至0.17%。
“我认为希腊将偿还IMF提供的贷款。从这个观点来看，我不认为近期会有违约的情形发生，”德国商业银行策略师Patrick Jacq表示，“未来几周将是关键。”
意大利 与西班牙 的10年期公债收益率分别小涨至1.20%与1.19%，涨幅温和。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 秦德兴/陈宗琦；审校 蔡美珍/高琦)
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
路透东京5月11日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月6日止当周外资仍买超日股。 外资5月6日止当周在日本股市买超2,415亿日圆，前一周为买超4,891亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券4,261亿日圆，前一周为买超1亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +241.5 -39.7 -1,352.5 4月23日-4月29日 +489.1 +754.8 -21.2 4月16日-4月22日 +258.4 -693.2r +72.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +108.3 +42
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 5/18 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值 债券 5/18 日本 标售三个月期贴现国库券 5/18 英