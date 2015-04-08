《分析师观点》台湾3月出口逊于预期，央行料续维持宽松货币政策

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透台北4月8日 - 台湾财政部周三公布，3月出口金额较上年同期衰退8.9%，跌幅大于市场预估的衰退3.10%。且创下逾两年的新低。
前低为2013年2月的出口金额年跌15.8%。3月进口则较上年同期大减17.8%，亦大于市场预估的年减13.75%。
财政部指出，主要市场需求疲弱及国际油价低档盘旋，令3月出进口同步下挫，累计第一季出口较上年同季减4.2%，进口亦减15.0%，贸易情势走缓。
财政部表示，行动装置推陈出新、物联网商机可期，有助支撑电子产品出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际市场竞争加剧、欧洲及亚洲新兴市场成长步调蹒跚，加以国际油价下跌，则冲击出口成长力道。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
3月年变动率(%) 2月年变动率(%)
整体出口金额 -8.9 -6.7
--中国(含香港) -8.0 -17.3
--美国 0.0 +15.2
--欧洲 -13.6 -3.7
--日本 -11.6 +12.7
**市场评论**
--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：
对于3月出口低于预期并没有太大惊讶，从PMI表现观察美、中经济景气仍有往下走的压力，展望第二季电子淡季，电子产业出口表现仍面临下档风险，预料电子业出口可能略低于预期，市场普遍预估今年全年GDP区间落在3.6-3.8%，我们预估较靠近区间下缘，目前尚未看到上修空间，预估央行货币政策维持宽松的机会仍大一些。
--元富投顾总经分析师 许芷雁：
3月出口表现比较弱，但进口则是双位数衰退，致顺差反而倍增，倒不致于拖累GDP，出口要脱离低个位数成长的话，可能要等到第四季基期比较低的时候，如果以出口来看，今年表现看起来比较弱，今年全年出口可能都会呈现衰退，央行势必要继续维持宽松货币政策。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收跌7.4分，报31.226。
--台股加权股价指数 收盘跌0.73%至9,571.97点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
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**相关背景**
--主计总处2月对2015年的经济成长率预估上修至3.78%(原估为3.50%)，而2015年出口预估年增1.02%、进口金额年减2.07%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (采访 台北记者组; 审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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