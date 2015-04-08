瑞士数据：3月CPI下滑速度略增，显示瑞郎/欧元弃守上限后通缩压力增加

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者亦买超海外债券

路透东京5月11日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月6日止当周外资仍买超日股。 外资5月6日止当周在日本股市买超2,415亿日圆，前一周为买超4,891亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券4,261亿日圆，前一周为买超1亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +241.5 -39.7 -1,352.5 4月23日-4月29日 +489.1 +754.8 -21.2 4月16日-4月22日 +258.4 -693.2r +72.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +108.3 +42