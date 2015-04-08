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债券 | 2015年 4月 8日 星期三 16:10 BJT

瑞士数据：3月CPI下滑速度略增，显示瑞郎/欧元弃守上限后通缩压力增加

路透苏黎世4月8日 - 瑞士3月消费者物价指数(CPI)降速创2012年中期以来最快，表明自瑞士央行放弃瑞郎兑欧元汇率上限以来，通货紧缩压力增加。

瑞士联邦统计局周三称，3月CPI较上年同期下降0.9%，较上月升0.3%。

今年1月15日，瑞士央行出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元1.20的汇价上限，称守住汇价限制不可持续。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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