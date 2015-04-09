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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 16:35 BJT

《中国数据观测》3月新增人民币贷款料维持万亿元规模，M2增速小幅回落

* 公布内容: 3月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚4月15日


    --调查结果 : 
           3月指标                中值         区间       上月（季  上年同期   参与预测机构数
                                                             ）                
   广义货币供应量(M2)同比%        12.3       11.5-12.9      12.5      12.1           25
     新增人民币贷款(亿元)        10,315    7,500-15,000    10,200    10,500          24
     人民币贷款余额同比%          14.5       14.0-14.6      14.3      13.9           3
 外汇储备（为季度数据）（亿美    38,000    38,000-38,300   38,400    39,500          3
             元）                                                              
        
    --数据要点:
    
    路透调查的24家机构预测中值显示，中国3月新增人民币贷款预计为10,315亿元，较上月微增，基金项目
的融资需求和企业债务滚动的压力推升了当月新增信贷量。
    
    “我们认为信贷需求强劲一方面是出于企业债务还息需求，另一方面，最近基建项目融资可能也推高了企
业中长期贷款。”瑞银报告表示。
    
    兴业银行也指出，3月新增人民币信贷投放较快，打破过去3月信贷投放节奏与2月反向变动的规律；这主
要由于非信贷融资增长疲弱，可能通过加快信贷投放予以弥补。

    对于新增贷款年内趋势，招商证券认为，房地产新政会推高未来数月居民中长期贷款规模，2015年信贷投
放将较2014年进一步放量，全年投放规模可能会高于此前预期的10.5万亿。

    此外，路透调查的25家机构预测中值并显示，3月M2的同比增速12.3%，较上月小幅回落。华创证券认为，
M2小幅回落与股市对居民存款的分流有关。
    
    兴业银行报告分析，3月M1、M2新增量与社会融资总量的走势一致性更好；今年3月社会融资总量投放预计
大幅偏低于最近三年同期；另外，综合考虑去年同期财政资金投放与外汇占款新增较多所产生的影响，M2增速
将回落。
    
    对于去年的基数效应，招商证券亦表示，去年同业存款基数较大，近期以货币基金为代表的金融创新产品
增速放缓，导致今年同业存款增量有限。

    中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；而与去年四
季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。            
    
    中国央行自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下
调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。            
    
    第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，近七成受访机构认为中国4月将下调大型存款机构法定
存款准备金率，而中国一年期存款基准利率4月料将维持2.5%不变。            
   
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    以下为本次路透调查结果:  
     
 机构名称           新增贷款    M2(同比%)   人民币贷款余
                   (亿元人民币              额     (同比
                        )                        %)
 法兴银行            11,000        12.3          ~
 华侨银行             8,500        12.0          ~
 HC Securities        8,500        12.2          ~
 光大证券            11,000        12.2          ~
 申万宏源            10,400        12.4           
 Natixis FR             ~          12.5           ~
 汇丰银行             10,000       12.5           ~
 渣打银行             8,000        12.0           ~
 宏源证券            10,229        12.1          ~
 瑞士信贷            10,000        12.5          ~
 高盛                12,000        12.9          ~
 中信证券国际         8,000        12.2          ~
 招商证券            10,000        11.8          ~
 中金公司            10,000        12.0          ~
 交银国际（亚洲）        ~         12.5           ~
 交通银行             8,000        12.6          ~
 蒙特利尔银行        10,500        12.3          ~
 巴克莱银行           10,500       12.2           ~
 美国银行            10,500        12.3          ~
 瑞银集团            12,000        12.5          ~
 法国巴黎银行        11,000        12.6          ~
 兴业银行            11,000        11.5         14.6
 Action Economics     10,400       ~            14.0
 ING Fin Mkts         8,500        11.5           ~
 上海证券             7,500        12.4           ~
 华融证券            15,000        12.6         14.5
 (完)      

 (发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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