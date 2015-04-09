《中国数据观测》3月新增人民币贷款料维持万亿元规模，M2增速小幅回落

* 公布内容: 3月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚4月15日 --调查结果 : 3月指标 中值 区间 上月（季 上年同期 参与预测机构数 ） 广义货币供应量(M2)同比% 12.3 11.5-12.9 12.5 12.1 25 新增人民币贷款(亿元) 10,315 7,500-15,000 10,200 10,500 24 人民币贷款余额同比% 14.5 14.0-14.6 14.3 13.9 3 外汇储备（为季度数据）（亿美 38,000 38,000-38,300 38,400 39,500 3 元） --数据要点: 路透调查的24家机构预测中值显示，中国3月新增人民币贷款预计为10,315亿元，较上月微增，基金项目 的融资需求和企业债务滚动的压力推升了当月新增信贷量。 “我们认为信贷需求强劲一方面是出于企业债务还息需求，另一方面，最近基建项目融资可能也推高了企 业中长期贷款。”瑞银报告表示。 兴业银行也指出，3月新增人民币信贷投放较快，打破过去3月信贷投放节奏与2月反向变动的规律；这主 要由于非信贷融资增长疲弱，可能通过加快信贷投放予以弥补。 对于新增贷款年内趋势，招商证券认为，房地产新政会推高未来数月居民中长期贷款规模，2015年信贷投 放将较2014年进一步放量，全年投放规模可能会高于此前预期的10.5万亿。 此外，路透调查的25家机构预测中值并显示，3月M2的同比增速12.3%，较上月小幅回落。华创证券认为， M2小幅回落与股市对居民存款的分流有关。 兴业银行报告分析，3月M1、M2新增量与社会融资总量的走势一致性更好；今年3月社会融资总量投放预计 大幅偏低于最近三年同期；另外，综合考虑去年同期财政资金投放与外汇占款新增较多所产生的影响，M2增速 将回落。 对于去年的基数效应，招商证券亦表示，去年同业存款基数较大，近期以货币基金为代表的金融创新产品 增速放缓，导致今年同业存款增量有限。 中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；而与去年四 季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。 中国央行自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下 调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。 第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，近七成受访机构认为中国4月将下调大型存款机构法定 存款准备金率，而中国一年期存款基准利率4月料将维持2.5%不变。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比 ) %) 法兴银行 11,000 12.3 ~ 华侨银行 8,500 12.0 ~ HC Securities 8,500 12.2 ~ 光大证券 11,000 12.2 ~ 申万宏源 10,400 12.4 Natixis FR ~ 12.5 ~ 汇丰银行 10,000 12.5 ~ 渣打银行 8,000 12.0 ~ 宏源证券 10,229 12.1 ~ 瑞士信贷 10,000 12.5 ~ 高盛 12,000 12.9 ~ 中信证券国际 8,000 12.2 ~ 招商证券 10,000 11.8 ~ 中金公司 10,000 12.0 ~ 交银国际（亚洲） ~ 12.5 ~ 交通银行 8,000 12.6 ~ 蒙特利尔银行 10,500 12.3 ~ 巴克莱银行 10,500 12.2 ~ 美国银行 10,500 12.3 ~ 瑞银集团 12,000 12.5 ~ 法国巴黎银行 11,000 12.6 ~ 兴业银行 11,000 11.5 14.6 Action Economics 10,400 ~ 14.0 ING Fin Mkts 8,500 11.5 ~ 上海证券 7,500 12.4 ~ 华融证券 15,000 12.6 14.5 (完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)