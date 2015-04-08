台湾央行：共发行1,399.3亿台币存单，存单发行余额增2亿

路透台北4月8日 - 台湾央行共发行1,399.3亿台币存单，与今日存单到期金额1,397.3亿台币相较，存单发行余额2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,361.3

91天期 0.93 31.0

182天期 1.05 7.0

央行上日发行7,380亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,278.1亿台币。