俄罗斯汇市：卢布延续升势，刷新2015年新高

路透莫斯科4月8日 - 俄罗斯卢布周三扩大升势，兑美元和欧元均触及2015年新高，本周国际油价大幅反弹提供支持。

0740GMT，卢布兑美元上涨1.5%报54.22，是去年12月26日以来最高位。

欧元兑卢布下跌1%至58.94，这是自去年11月以来首次跌至59下方。

卢布连续上涨两个月后，升势在4月份加速，受布兰特油价反弹支持。原油是俄罗斯的主要出口来源。

“除了油价上涨...卢布可能还受到止损卖单终结和人们在美元兑卢布接近心理关口55时卖出外币的支持，”Rosbank分析师在报告中写道。(完)

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