更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收跌，前期急升后短期料横盘整理

* 人民币收跌，中间价结束三连升 * 前期急跌后短期人民币料横盘整理 * 后市关注美指走势与客盘结售汇指引 (新增收盘报价和评论) 路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期 周三续收跌，中间价因隔夜美元指数 大涨而结束连三日升势。因人民币处于年初高点附近，人民币多头获利了结而购汇盘发力， 但午后购汇力道未能持续跟上，令人民币收复部分失地。 他们并指出，前期人民币走升的态势有所放缓，短期汇价横盘整理概率较大。人民币自 3月中旬快速走升后，回调需求凸显，但这并不意味着是重拾跌势的转折点。目前离岸人民 币对境内即期的影响明显减弱，近期较窄的在离岸汇差在今日早盘一度消失，后市主要关注 国际美元 走势与客盘结售汇需求对汇价的指引。 “购汇没能跟上，市场的（美元）多头也过多，造成恐慌性抛盘（令人民币跌幅收窄） 。”一股份制行交易员说。 交易员并认为，美元指数长期仍有上涨空间，因美国下半年率先加息预期犹存，且复活 节后市场人士回归，前期轧平的非美货币空头继续开仓，美指上涨潜力再现，从而给人民币 升值施加阻力。 另一中资大行交易员指出，从近两周一年期美元/人民币掉期 升水自逾2,0 00点高位大幅回落来看，年初较为浓厚的人民币贬值预期不复存在，即使短期人民币走贬一 两百点都属正常波动。 人民币汇率自3月初创出29个月新低后企稳反弹，并于3月16日当周创出七年来最大单周 涨幅，基本收复年初以来的跌幅。 全球汇市方面，美元周三下滑，兑日圆从前一日触及的约三周高位回落；之前日本央行 维持货币政策不变，尽管通胀放缓。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2032 6.1983 -0.08% 中间价 6.1345 6.1305 -0.07% 成交额 135亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大波 1.17% (上限±2%) 日高 日低 幅 日内波动幅度(pips) 80 6.1985 6.2065 2015年来即期升贬值幅度 0.01% 1年期美元/人民币掉期升水 1745 离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日 1年期NDF 6.3290/6.334 6.314 CNH即期 6.2071/6.2091 6.199 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)