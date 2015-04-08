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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 17:43 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收跌，前期急升后短期料横盘整理

* 人民币收跌，中间价结束三连升
    * 前期急跌后短期人民币料横盘整理
    * 后市关注美指走势与客盘结售汇指引

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期 周三续收跌，中间价因隔夜美元指数
大涨而结束连三日升势。因人民币处于年初高点附近，人民币多头获利了结而购汇盘发力，
但午后购汇力道未能持续跟上，令人民币收复部分失地。
    
    他们并指出，前期人民币走升的态势有所放缓，短期汇价横盘整理概率较大。人民币自
3月中旬快速走升后，回调需求凸显，但这并不意味着是重拾跌势的转折点。目前离岸人民
币对境内即期的影响明显减弱，近期较窄的在离岸汇差在今日早盘一度消失，后市主要关注
国际美元 走势与客盘结售汇需求对汇价的指引。
    
    “购汇没能跟上，市场的（美元）多头也过多，造成恐慌性抛盘（令人民币跌幅收窄）
。”一股份制行交易员说。
        
    交易员并认为，美元指数长期仍有上涨空间，因美国下半年率先加息预期犹存，且复活
节后市场人士回归，前期轧平的非美货币空头继续开仓，美指上涨潜力再现，从而给人民币
升值施加阻力。
        
    另一中资大行交易员指出，从近两周一年期美元/人民币掉期 升水自逾2,0
00点高位大幅回落来看，年初较为浓厚的人民币贬值预期不复存在，即使短期人民币走贬一
两百点都属正常波动。
    
    人民币汇率自3月初创出29个月新低后企稳反弹，并于3月16日当周创出七年来最大单周
涨幅，基本收复年初以来的跌幅。

    全球汇市方面，美元周三下滑，兑日圆从前一日触及的约三周高位回落；之前日本央行
维持货币政策不变，尽管通胀放缓。 
           
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                今日               上日        升贬
 即期成交价格                        6.2032             6.1983      -0.08%
 中间价                              6.1345             6.1305      -0.07%
 成交额                              135亿美元                      
                                                                    
 日内美元/人民币相对于中间价最大波   1.17% (上限±2%)   日高        日低
 幅                                                                 
 日内波动幅度(pips)                  80                 6.1985      6.2065
 2015年来即期升贬值幅度              0.01%                          
 1年期美元/人民币掉期升水            1745                           
                                                                    
                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16:56        今日               上日        
 1年期NDF                            6.3290/6.334       6.314       
 CNH即期                             6.2071/6.2091      6.199       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
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