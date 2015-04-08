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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 16:36 BJT

台湾汇市：台币收贬中止连三升，因韩元走贬与台股下跌

* 台币收贬中止连三升，随韩元回档修正
    * 台股在区域市场独憔悴，观察外资后续动向
    * 明日实质交易区间料在30.95-31.20

    路透台北4月8日 - 台币兑美元  周三收低7.4分，结束连三日升值格局。汇银人士表示，
因韩元引领新兴亚币走跌，且台股在区域股市中表现偏弱。
    
    汇银人士指出，今日外资两边皆有操作，方向并不明确。反而是出口商忌惮台币再度出现昨日的强涨格局
，趁美元反弹至31.10以上，即出现抛汇卖单，也对台币产生支撑力道。
    
     〞(昨日)台币走势强于预期，出口商蛮意外的，部位没卖的有压力。〞一位官股银行交易员说。
    
    外资动向方面，官股银行交易员表示，早盘有大型外资保管行买美元，但下午外资又有些许汇入。
    
    一民营银行交易主管则称，今日外资比较偏买美元。惟另一外商银行交易员指出，感觉今日外资较偏向卖
出美元。
    
    今日台股弱于周边主要股市，且外资在现货卖超的动作，也引发交易员关注。
    
    不过交易员指出，外资还没有反向大举汇出的迹象，再加上近期央行偏向由资金流向决定台币价位，短期
台币应该还是偏强整理。   

    今日台币主要交易区间在31.080-31.215，上日交易区间在30.976-31.163。交易员预估，明日台币主要实
质交易暂看在30.950-31.200之间。    
  
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；一个月美元
/台币远汇 尾盘报31.030/31.060，上日收在30.990。 
    
    台湾股市周三收跌，表现不如其他亚洲股市。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为卖超
65.91亿台币，中止连续两日买超合计72.90亿台币；上交易日为买超20.24亿台币。 
    
    韩元周三引领新兴亚币走跌，美元在昨晚大涨后持坚，市场预期美国仍将升息。韩元 走贬，因
市场愈发提防韩国外汇当局可能干预阻升韩元。菲律宾披索亦下滑，该国2月出口连三月减少。 
      
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：    
    4月8日(三)：美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录；英国央行举行货币政策委员会会议(至4
月9日)；法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼；欧洲央行管委会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Ma
ria Linde)在德勤会议上讲话；德国2月工业订单；欧元区2月零售销售；英国皇家测量师学会(RICS)3月房价
差值；

    4月9日(四)：德国2月工业生産、贸易收支和进出口；韩国央行宣布利率决定；英国央行宣布利率决定和
量化宽松规模；美国2月趸售(批发)库存、销售；英国2月贸易收支；

    4月10日(五)：中国3月工业生産者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)；美国3月联邦预算；美国3月
进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活
动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月工业生产；澳洲2月房屋融资。
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 (完)
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