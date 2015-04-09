中国公开市场：今日将进行150亿元七天逆回购，本周净回笼150亿元

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行150亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。
据路透统计，本周公开市场共有500亿元逆回购到期回笼资金，周二和周四各250亿，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。
央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调。近期二级市场资金价格持续快速下行，已明显低于逆回购，当日公开市场利率走低的跟跌意味更浓。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。