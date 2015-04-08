全球金市：持于1,200美元上方，美联储可能推迟加息的预期增强

在这次会议上，美联储官员去除了“耐心”的措辞，从而为最早在6月加息打开了大门。不过其谨慎的经济前景预测反映出美联储总体上的温和倾向。

上周美国非农就业数据暗淡，暗示美联储不会急于收紧货币政策。这提振金价升至七周高位，因投资者纷纷买入风险较低的资产。

辉立期货投资分析师Howie Lee说：“我预计会议记录将证实美联储在短期内依旧持温和立场，前景展望也偏谨慎，并且会有美国经济未做好短期内升息准备的措辞。”其预计金价在本季测试1,250美元水准。

0643 GMT时，现货金 持稳于每盎司1,208.95美元，周一触及2月17日来高位1,224.10美元。

美国6月期金 也几乎未见变动，报1,209.70美元。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二提出，等到2016年下半年开始升息，之后逐步上调，到2017年底时仅升至2%。

中国的实货需求依旧低迷，上海黄金交易所的实货金较全球现货金的升水，保持在稍高于平价的水准。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%

现货金 1208.95 0.75 +0.06 2.15

现货银 16.84 0.03 +0.18 7.54

现货铂金 1171.00 0.02 +0.00 -2.41

现货钯金 768.60 1.62 +0.21 -3.04

COMEX期金 1209.70 -0.90 -0.07 2.16

COMEX期银 16.85 0.00 +0.03 7.99

汇率

欧元/美元 1.0838

美元/日圆 119.88

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金