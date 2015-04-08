全球金市：持于1,200美元上方，美联储可能推迟加息的预期增强

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
在这次会议上，美联储官员去除了“耐心”的措辞，从而为最早在6月加息打开了大门。不过其谨慎的经济前景预测反映出美联储总体上的温和倾向。
上周美国非农就业数据暗淡，暗示美联储不会急于收紧货币政策。这提振金价升至七周高位，因投资者纷纷买入风险较低的资产。
辉立期货投资分析师Howie Lee说：“我预计会议记录将证实美联储在短期内依旧持温和立场，前景展望也偏谨慎，并且会有美国经济未做好短期内升息准备的措辞。”其预计金价在本季测试1,250美元水准。
0643 GMT时，现货金 持稳于每盎司1,208.95美元，周一触及2月17日来高位1,224.10美元。
美国6月期金 也几乎未见变动，报1,209.70美元。
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二提出，等到2016年下半年开始升息，之后逐步上调，到2017年底时仅升至2%。
中国的实货需求依旧低迷，上海黄金交易所的实货金较全球现货金的升水，保持在稍高于平价的水准。
---------------------0643GMT-------------------------
价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%
现货金 1208.95 0.75 +0.06 2.15
现货银 16.84 0.03 +0.18 7.54
现货铂金 1171.00 0.02 +0.00 -2.41
现货钯金 768.60 1.62 +0.21 -3.04
COMEX期金 1209.70 -0.90 -0.07 2.16
COMEX期银 16.85 0.00 +0.03 7.99
汇率
欧元/美元 1.0838
美元/日圆 119.88
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/王洋; 审校 白云/艾茂林)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17