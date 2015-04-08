金属期市：上海期镍大跌3%，受中国建筑业疑虑影响

中国房地产业处境不利，且污染疑虑导致一些钢厂关闭，所以市场信心愈发偏空。房产建筑业是不锈钢的需求大户。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 涨1.5%。周二跌逾3%，跌向4月1日触及的六年低位12,310美元。

德国2月工业订单意外下降，部分原因是主要合同减少，而之前1月份的订单已经出现大幅下滑，表明作为欧洲最大经济体的德国的制造企业2015年开端不利。 (完)