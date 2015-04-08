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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 16:59 BJT

金属期市：上海期镍大跌3%，受中国建筑业疑虑影响

0704GMT，上海期交所主力期镍合约 跌2.9%，至每吨93,950元人民币(约合15,153美元)，与此前伦敦市场期镍跌幅相当。

中国房地产业处境不利，且污染疑虑导致一些钢厂关闭，所以市场信心愈发偏空。房产建筑业是不锈钢的需求大户。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 涨1.5%。周二跌逾3%，跌向4月1日触及的六年低位12,310美元。

指标三个月期铜 削减跌幅，持平于每吨6,065美元。上日录得1.4%涨幅。

上海期交所主力6月期铜合约 持平于每吨43,460元人民币(约合7,010美元)。

德国2月工业订单意外下降，部分原因是主要合同减少，而之前1月份的订单已经出现大幅下滑，表明作为欧洲最大经济体的德国的制造企业2015年开端不利。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 白云/孙茉莉)
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