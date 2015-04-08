金属期市：上海期镍大跌3%，受中国建筑业疑虑影响

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
0704GMT，上海期交所主力期镍合约 跌2.9%，至每吨93,950元人民币(约合15,153美元)，与此前伦敦市场期镍跌幅相当。
中国房地产业处境不利，且污染疑虑导致一些钢厂关闭，所以市场信心愈发偏空。房产建筑业是不锈钢的需求大户。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 涨1.5%。周二跌逾3%，跌向4月1日触及的六年低位12,310美元。
指标三个月期铜 削减跌幅，持平于每吨6,065美元。上日录得1.4%涨幅。
上海期交所主力6月期铜合约 持平于每吨43,460元人民币(约合7,010美元)。
德国2月工业订单意外下降，部分原因是主要合同减少，而之前1月份的订单已经出现大幅下滑，表明作为欧洲最大经济体的德国的制造企业2015年开端不利。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 白云/孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17