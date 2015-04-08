台湾央行：放宽保险业办理外币保单质借为价值准备金二成的限制

路透台北4月8日 - 台湾央行周三表示，即日起取消保险业的保险单质借金额应以其价值准备金上限两成限制，业者可自主衡量控管。

台湾央行一位不愿具名的官员指出，过去外币保单质借的余额一直很低，主要除了有二成价值准备金上限的限制以外，还要支付外币的实需文件，以及无法再换回台币等等限制，本次全数取消。

前述官员说，若以目前保险业的外币保险帐户488亿美元，以传统保单质借成数六-九成计，则保险业质借外币保单的金额最多可达293-439亿美元，对业者而言，商机不可谓不大。

此外，官员也说，本次一并开放扩增外币收付的财产保险/再保险业务，主要是不少台湾人爱到海外置产，此开放业务可以让台湾人在本地找保险公司做此业务。

央行新闻稿表示，将修正〞保险业办理外汇业务管理办法〞，大幅开放保险业办理外币保险单为质借的外币放款所牵涉的相关限制，估计未来可为满足保户资金调度需求及提升保险业竞争力，活络外币保单市场。