人民币衍生品：一年期美元掉期升水反弹，客盘远期购汇需求上升推动

路透上海4月8日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场周三多数期限反弹，受国际美元 企稳及客盘远期购汇影响，一年期美元掉期升水 本周累计扬升近百点。相对长端整体反弹状况，短端走势因本币资金面相对宽松而维持在低位水平，掉期曲线有陡峭化迹象。

分析人士表示，虽见上周美国非农数据不佳，但美联储下半年升息预期仍在，这限制了掉期点回落空间，但美元掉期升水大幅扬升的基础亦较薄弱，因一年期掉期点从前期2,200附近高点快速下行，显示年初较为浓厚的人民币贬值预期已不复存在，短期一年期美元掉期升水料维持在1,620-1,700附近震荡。

“一年期美元/人民币掉期升水从2,000点高位大幅回落，预期人民币贬值的成分已经减弱，几乎没有了。” 一中资大行交易员指出。

对于短端掉期，该交易员称，“短期资金面比价平稳，昨天开展的逆回购，指标利率都往下调，显示政策意图，但是市场上没有明显的宽松或者紧张，还是比较平稳。”

本周二中国央行公开市场进行七天期200亿元逆回购操作，中标利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调；至此七天逆回购利率已较春节前累计下降40个BP。近期二级市场资金价格持续下行。

另一外资银行交易员表示，“日内长端掉期点快速反弹，这还是跟远期购汇有关，来得比较快，但方向上还是不好判断，是否购汇会持续，要看市场的预期，但短期看偏震荡吧。”

一周期限美元/人民币掉期 周三收于42.5个点子，一个月期 收于197个点子，而一年期掉期美元升水 收于1,745个点子，分别较上周五扬升6.25%、9.44%、5.12%。

本周美元指数 探底反弹，几乎无视上周五前欠佳美国非农数据。另一外资行交易员称，昨天美元升值类似被动升值，上周境外复活节，市场整体的美元多头其他货币空头轧平，带动欧市货币一波走升。复活节后，市场一些（非美货币）空头预期重新又打开，从长期政策来看，美元还是有长期的走升空间。

中国银行间市场周三资金泛滥局面延续，回购利率亦跌势不休，其中七天加权利率在开盘价引导下进一步迫近3.00%整数关，并创下去年10月下旬以来逾五个月来新低。