更新版 1-台湾数据：3月出口跌幅创逾二年来低位，央行料维持宽松货币政策

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(新增官员及分析师谈话)
路透台北4月8日 - 台湾3月出口金额较上年同期衰退8.9%，不但跌幅大于预期，且跌幅创下逾两年的新低。分析师认为，出口表现不振，且通膨走弱，将令台湾央行维持宽松的货币政策。
出口金额的年变动率前低为2013年2月的出口金额年跌15.8%。分析师认为，若由PMI表现观察美、中经济景气并不算太好乡，且第二季进入电子业淡季，电子产业出口表现仍面临走低的风险，电子业出口可能略低于预期。
凯基投顾总经分析师蔡耀德说，〞预估央行货币政策维持宽松的机会仍大一些。〞
财政部处长叶满足则表示，半导体产品出口平均首季年增率仍达10.2%，表现不差，只不过，近期半导体业景气似出现杂音，也为未来表现留下变数。
她也表示，虽然出口不若预期，但因进口年下跌更多，因此对国内生产毛额年增率(GDP)不见得是负面的影响。
而今日稍早台湾主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，连三个月下跌。
财政部同时公布，3月进口则较上年同期大减17.8%，亦大于市场预估的年减13.75%。
财政部指出，主要市场需求疲弱及国际油价低档盘旋，令3月出进口同步下挫，累计第一季出口较上年同季减4.2%，进口亦减15.0%，贸易情势走缓。
财政部表示，行动装置推陈出新、物联网商机可期，有助支撑电子产品出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际市场竞争加剧、欧洲及亚洲新兴市场成长步调蹒跚，加以国际油价下跌，则冲击出口成长力道。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
3月年变动率(%) 2月年变动率(%)
整体出口金额 -8.9 -6.7
--中国(含香港) -8.0 -17.3
--美国 0.0 +15.2
--欧洲 -13.6 -3.7
--日本 -11.6 +12.7
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2015年
3月 -8.9 -17.8 +40.7
2月 -6.7 -22.4 +45.6
1月 +3.4 -4.8 +48.0
2014年
12月 -2.8 -12.3 +44.5
11月 +3.7 +5.1 +42.2
10月 +0.7 -1.4 +46.2
9月 +4.7 +0.2 +35.0
8月 +9.6 +14.1 +41.1
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
注：r为修正值。(完)
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参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 金迈克/高洁如; 审校 杨淑祯)
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