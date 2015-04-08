《分析》美国石油产出正在下滑？不可不知的数据潜在陷阱

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
Bentek认为美国石油生产正接近转捩点，但尚未到达。
分析公司PointLogic Energy提供全国每日石油产量预估，其依据的模型结合了油井过去的生产数据，以及天然气输送管即时的输送资料。油井也会产出天然气，而天然气流量的增减可用来预测原油的产量。
“依据以往历史数据的研究方法缓慢地偏离现实情况，”副总裁John Uxer指出。
该公司的模型每日产生更新数据，而后汇总为每周及每月的预估数据；该模型显示，最近几周以来产量呈现下滑，但Uxer不认为石油产量已逐渐减少。
能源业情报服务公司Genscape原油分析部门经理Quinnell表示，该公司透过油管旁所安装摄影机，研判油泵输送原油动用到的能量，亦为协助计算石油产量的另一个即时消息来源。(完)
(编译 张明钧/秦德兴/刘秀红/龚芳; 审校 高琦/孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17