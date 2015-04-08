《分析》美国石油产出正在下滑？不可不知的数据潜在陷阱

Bentek认为美国石油生产正接近转捩点，但尚未到达。

分析公司PointLogic Energy提供全国每日石油产量预估，其依据的模型结合了油井过去的生产数据，以及天然气输送管即时的输送资料。油井也会产出天然气，而天然气流量的增减可用来预测原油的产量。

“依据以往历史数据的研究方法缓慢地偏离现实情况，”副总裁John Uxer指出。

该公司的模型每日产生更新数据，而后汇总为每周及每月的预估数据；该模型显示，最近几周以来产量呈现下滑，但Uxer不认为石油产量已逐渐减少。

能源业情报服务公司Genscape原油分析部门经理Quinnell表示，该公司透过油管旁所安装摄影机，研判油泵输送原油动用到的能量，亦为协助计算石油产量的另一个即时消息来源。(完)