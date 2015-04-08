欧洲政经：奥地利财长警告希腊不要和俄罗斯走得太近

路透维也纳4月8日 - 奥地利财政部长周三警告称，希腊正和俄罗斯越走越近，这种单方行动在欧洲伙伴看来没有帮助作用。希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)目前正访问莫斯科并会见俄罗斯总统普京。

“举行会谈是非常正常的，但我要警告希腊不要和俄罗斯越走越近，”Hans Joerg Schelling在维也纳对记者表示。“我们正在就希腊的融资进行最后的协商，我不相信这里所发生的只是一场游戏。”(完) (编译 秦德兴; 审校 孙茉莉)