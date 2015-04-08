离岸人民币：2月渣打人民币环球指数较上月增0.14%，创28个月最小增幅--渣打

路透台北4月8日 - 渣打银行 最新公布数据显示，2月渣打人民币环球指数升至2,133点水平，较上月成长0.14%，创28个月最小增幅，部份是受农历新年因素影响。

渣打银行在报告中称，由于离岸人民币存款较在岸价持续出现折让，加上人民币资金流出，导致香港和韩国人民币存款额下降。渣打预计人民币存款未来数月可能没有太大增幅，但随着市场情绪逐步恢复，存款量下半年预计会有改善。台湾的情况却截然不同，存款连续三个月成长，达3,188亿人民币，相信能如期在年底上升至4,000亿人民币水平。

另外，宝岛债巿场在2015年初快速成长，相较去年第一季15亿人民币的宝岛债发行量，今年第一季发行的宝岛债规模已达113.5亿人民币。台湾金管会近期把中国金融机构发行宝岛债的限额由250亿提高至450亿；渣打认为，政府近期的举措有助台湾发展离岸人民币巿场。主计处的数据显示，去年金融业的成长率达7.1%，为2010年以来的新高。金融业持续扩张，台湾将与新加坡竞逐成为亚洲第二大离岸人民币中心。

渣打预计指数近日放缓为短暂现象，而人民币国际化步伐将因爲加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)预期而加快。中国自贸区扩张，沪港通的啓动以及金融市场加速开放成爲人民币加入特别提款权更大理据。渣打预计，目前全球储备投放于人民币约有600亿美元。这是根据公营部门投资者持有大概500亿人民币的离岸人民币债券和存款，加上外国投资人持有6,720亿人民币在岸债券约一半而作出的预测。

中国国务院三月三十一日公布期待已久的中国存款保险制度。渣打预计随着这项计划的实施，开放存款上限，利率全面市场化有机会在年底前发生。金融市场改革力度加大，配合减息刺激经济成长将有助支持人民币成爲环球货币。中国存款保险制度啓动，未来数星期银行需要缴付保费，因此人民币资金短期有机会出现紧绌。