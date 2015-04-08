《焦点》壳牌出价700亿美元收购BG集团，溢价幅度高达五成

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
这项并购案应会带来每年约25亿英镑的税前综效，合并后，BG股东将持有新公司的约19%股权。
“我们完全理解这项交易的战略性动机，并认为这对壳牌是绝佳的组合，”券商Jefferies的分析师指出。
“当务之急是经营团队要说服市场接受财务面的影响：短期获利稀释；资产负债表杠杆程度明显提高；以及现金运用于削减债务的优先性高于股利，”分析师称。
壳牌的并购财务顾问为美银美林，BG则聘请高盛及Robey Warshaw。(完) (编译 张明钧/秦德兴/白云/王洋/蔡美珍/孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17