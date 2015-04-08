《焦点》壳牌出价700亿美元收购BG集团，溢价幅度高达五成

这项并购案应会带来每年约25亿英镑的税前综效，合并后，BG股东将持有新公司的约19%股权。

“我们完全理解这项交易的战略性动机，并认为这对壳牌是绝佳的组合，”券商Jefferies的分析师指出。

“当务之急是经营团队要说服市场接受财务面的影响：短期获利稀释；资产负债表杠杆程度明显提高；以及现金运用于削减债务的优先性高于股利，”分析师称。

壳牌的并购财务顾问为美银美林，BG则聘请高盛及Robey Warshaw。(完) (编译 张明钧/秦德兴/白云/王洋/蔡美珍/孙茉莉)