中国经济：发改委批复湘江二级航道二期工程，总投资逾30亿元

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透北京4月8日 - 中国国家发改委会近期批复湘江二级航道二期工程可行性研究报告，项目总投资约30亿元人民币。
发改委网站周三刊登的新闻稿称，为加快建设湘江高等级航道，促进流域经济发展，同意建设湘江二级航道二期工程。
项目建设湘江衡阳蒸水河口～株洲枢纽154公里二级航道，在大源渡枢纽和株洲枢纽各新建2,000吨级二线船闸1座；建设跨船闸桥梁2座、鱼道2座、衡阳水上服务区及其他相应配套设施。
项目总投资约300,263万元，其中，中央预算内投资32,090万元、交通运输部安排内河水运建设资金67,750万元、省安排水运建设资金200,423万元解决。
此外，上海证券报周三援引中广核、中核等多个公司内部人士报导称，发改委4月初批复了中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组，并正式上报国务院。这是今年来继红沿河后发改委核准的第二个核电项目，中核集团内部设定的目标开工时间为4月底。
中国国务院日前批复长江中游城市群发展规划，旨在将长江中游城市群建设成为长江经济带重要支撑以及全国经济新增长极。这是国家新型城镇化规划出台后的首个跨区域城市群规划。
浏览中国政府2015年经济及主要改革政策一览，请点选： （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17