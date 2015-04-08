中国经济：发改委批复湘江二级航道二期工程，总投资逾30亿元

项目建设湘江衡阳蒸水河口～株洲枢纽154公里二级航道，在大源渡枢纽和株洲枢纽各新建2,000吨级二线船闸1座；建设跨船闸桥梁2座、鱼道2座、衡阳水上服务区及其他相应配套设施。

此外，上海证券报周三援引中广核、中核等多个公司内部人士报导称，发改委4月初批复了中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组，并正式上报国务院。这是今年来继红沿河后发改委核准的第二个核电项目，中核集团内部设定的目标开工时间为4月底。