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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 17:42 BJT

中国经济：发改委批复湘江二级航道二期工程，总投资逾30亿元

路透北京4月8日 - 中国国家发改委会近期批复湘江二级航道二期工程可行性研究报告，项目总投资约30亿元人民币。

发改委网站周三刊登的新闻稿称，为加快建设湘江高等级航道，促进流域经济发展，同意建设湘江二级航道二期工程。

项目建设湘江衡阳蒸水河口～株洲枢纽154公里二级航道，在大源渡枢纽和株洲枢纽各新建2,000吨级二线船闸1座；建设跨船闸桥梁2座、鱼道2座、衡阳水上服务区及其他相应配套设施。

项目总投资约300,263万元，其中，中央预算内投资32,090万元、交通运输部安排内河水运建设资金67,750万元、省安排水运建设资金200,423万元解决。

此外，上海证券报周三援引中广核、中核等多个公司内部人士报导称，发改委4月初批复了中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组，并正式上报国务院。这是今年来继红沿河后发改委核准的第二个核电项目，中核集团内部设定的目标开工时间为4月底。

中国国务院日前批复长江中游城市群发展规划，旨在将长江中游城市群建设成为长江经济带重要支撑以及全国经济新增长极。这是国家新型城镇化规划出台后的首个跨区域城市群规划。

浏览中国政府2015年经济及主要改革政策一览，请点选： （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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