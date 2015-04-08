更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，旬初资金情势明显宽松惟需求疲弱

* 短率续处低位

* 旬初资金情势明显宽松

* 债券附买回利率持平 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周三续处低位。资金调度人士指出，提存期初整体资金情势明显宽松，惟市场资金需求疲弱，银行间资金水位高涨致累积超额准备数迅速增加，短率依旧徘徊低档。

交易人士表示，旬初银行间较为青睐负数操作，但本提存期资金去化管道有限，增添负数操作难度，大多仰赖央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金，旬初短率料续贴紧低位。

〞钱多到爆，很多家打电话来问要不要借。〞一位大型民营银行交易人士说。

另有小型银行指出，目前资金拆借需求低迷，仅有少数几家民营银行有拆入需求，资金调度议价空间提高，短率暂难跳脱既有区间低位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率落在0.410-0.450%，上日也在0.410-0.450%。

**短票依旧供不应求**

短票方面，一位大型票券商交易员表示，今日发票量稍有增加，但仍不足因应银行及投信端买票需求，周四及周五发票量仍会增多，现在维持钱多票少的态势，交投多以到期续作为主。

“买票需求很大，一直供应不完。”上述大型票券商交易员说。

交易员并表示，旬初银行负数操作意愿较高，买票意愿积极但票量不足，造成买卖方呈现拉锯，卖方企图将成交利率向下测试，预计本周交投利率下探机会较高，但“没人要打第一枪”。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.595%，前日在0.593%，成交量130亿台币，上日为206亿。

台湾央行共发行1,399.3亿台币存单，与今日存单到期金额1,397.3亿台币相较，存单发行余额2亿台币。

周一台湾金融市场因公众假期休市一日，周二至周五央行存单到期金额为1兆1,199.8亿台币，本周余日到期情况分别为：周四2,000.50亿台币；周五538.50亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为200亿台币，累积超额准备为3,371亿台币、加计前期1%的超额准备为4,677亿台币。