香港股市：资金南下推高港股，证券市场刷新多项纪录

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透香港4月8日 - 在沪港通成交上升带动下，香港证券市场周三连环打破多项纪录，包括港股通及沪股通成交创开通以来新高、证券市场总成交创新纪录、上市公司总市值攀顶，并令港交所 登上全球市值最高的上市交易所宝座。
港交所主席周松岗在港股收市后公布上述多项新纪录。
＂沪港通显然是今日交易破顶重要的催化剂之一，特别是两周前内地当局厘清有关机构投资者参与沪港通的政策，进一步带动市场投资气氛，令到今日有多项破纪录情况出现。＂他说。
今天是港股结束连续假期恢复交易的首日，获得内地投资人涌入推升。港股恒生指数 周三收盘大涨3.8%，创逾三年来最大单日涨幅，并触及近七年高位。50只恒指成份股中，除今天开市前停牌的华润创业 及亚洲首富李嘉诚旗下三只旗舰股份：长和 、和记黄埔 及电能实业 外，其余全线上涨。
恒生国企指数 则收涨5.79%。
周松岗并寄语投资者应小心风险，＂投资者应小心市场有升有跌，今日市场有正面的气氛，但投资者要特别小心。＂
在成交大幅增加下，整体证券市场及沪港通运作仍畅顺。至于深港通何时开通，周松岗表示，＂深港通目前正酝酿中，期望上半年能有政策出来，下半年可以开通。＂
港股通（北水南下） 今天亦首次出现105亿元人民币每日额度用罄的情况。港股通及沪股通（南水北上） 今天的成交额共计299亿元人民币，亦打破去年11月7日首日开通的139亿元人民币的纪录。
沪港通成交上升亦带动香港证券市场总成交达2,524亿港元（其中主板成交2,500亿港元）,打破2007年10月3日的2,110亿港元（其中主板成交2,098亿港元）的纪录。所有香港上市公司市值亦创出28.6万亿港元的新纪录。
在股市大升下，港汇亦走强，香港时间17:42港元兑美元 报7.7505，接近7.75的强方兑换保证水平。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17