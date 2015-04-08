香港股市：资金南下推高港股，证券市场刷新多项纪录

路透香港4月8日 - 在沪港通成交上升带动下，香港证券市场周三连环打破多项纪录，包括港股通及沪股通成交创开通以来新高、证券市场总成交创新纪录、上市公司总市值攀顶，并令港交所 登上全球市值最高的上市交易所宝座。

港交所主席周松岗在港股收市后公布上述多项新纪录。

＂沪港通显然是今日交易破顶重要的催化剂之一，特别是两周前内地当局厘清有关机构投资者参与沪港通的政策，进一步带动市场投资气氛，令到今日有多项破纪录情况出现。＂他说。

今天是港股结束连续假期恢复交易的首日，获得内地投资人涌入推升。港股恒生指数 周三收盘大涨3.8%，创逾三年来最大单日涨幅，并触及近七年高位。50只恒指成份股中，除今天开市前停牌的华润创业 及亚洲首富李嘉诚旗下三只旗舰股份：长和 、和记黄埔 及电能实业 外，其余全线上涨。

恒生国企指数 则收涨5.79%。

周松岗并寄语投资者应小心风险，＂投资者应小心市场有升有跌，今日市场有正面的气氛，但投资者要特别小心。＂

在成交大幅增加下，整体证券市场及沪港通运作仍畅顺。至于深港通何时开通，周松岗表示，＂深港通目前正酝酿中，期望上半年能有政策出来，下半年可以开通。＂

港股通（北水南下） 今天亦首次出现105亿元人民币每日额度用罄的情况。港股通及沪股通（南水北上） 今天的成交额共计299亿元人民币，亦打破去年11月7日首日开通的139亿元人民币的纪录。

沪港通成交上升亦带动香港证券市场总成交达2,524亿港元（其中主板成交2,500亿港元）,打破2007年10月3日的2,110亿港元（其中主板成交2,098亿港元）的纪录。所有香港上市公司市值亦创出28.6万亿港元的新纪录。