路透基点：来宝集团再融资案筹组一般银团，规模缩至22.5亿美元

路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，来宝集团 的再融资案进入一般银团贷款阶段，规模收缩至22.5亿美元。15家银行任 牵头行兼簿记行。 这15家银行各自承贷1亿美元，分别是澳新银行、美银美林、三菱东 京日联银行、花旗集团、澳洲联邦银行、星展银行、高盛、汇丰、Intesa Sanpaolo、摩根大通、阿布扎比国家银行、荷兰合作银行、法国兴业银 行、渣打银行和大华银行。 这笔循环贷分为两部分，一部分是9亿美元的一年期贷款，利率为较 伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码85个基点；另一部分是13.5亿美元的 三年期贷款，利率为加码95个基点。 银行受邀以四个层级参贷： 承贷7,500万美元及以上，任牵头行，一年期和三年期贷款部分的综 合收益分别为120基点和130基点，前端费分别为35基点和105基点； 承贷5,000万至7,400万美元，任主办行，综合收益分别为115基点和1 28.33基点，费用分别为30基点和100基点； 承贷2,500万至4,900万美元，任经理行，综合收益分别为110基点和1 26.67基点，费用分别为25基点和95基点； 承贷1,500万至2,400万美元，综合收益分别为105基点和125基点，费 用分别为20基点和90基点。 银行需在5月11日之前作出答复。 筹得的资金将用于为2014年5月签署的20亿美元364天期循环信贷，以 及2012年5月签署的约23.6亿美元多档贷款提供再融资，以及一般企业用 途。(完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)