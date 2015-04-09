重温稿-台湾货币市场：短率续处低位，旬初资金情势明显宽松惟需求疲弱

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
* 短率续处低位
* 旬初资金情势明显宽松
* 债券附买回利率持平
记者 詹静宜
路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周三续处低位。资金调度人士指出，提存期初整体资金情势明显宽松，惟市场资金需求疲弱，银行间资金水位高涨致累积超额准备数迅速增加，短率依旧徘徊低档。
交易人士表示，旬初银行间较为青睐负数操作，但本提存期资金去化管道有限，增添负数操作难度，大多仰赖央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金，旬初短率料续贴紧低位。
〞钱多到爆，很多家打电话来问要不要借。〞一位大型民营银行交易人士说。
另有小型银行指出，目前资金拆借需求低迷，仅有少数几家民营银行有拆入需求，资金调度议价空间提高，短率暂难跳脱既有区间低位。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率落在0.410-0.450%，上日也在0.410-0.450%。
**短票依旧供不应求**
短票方面，一位大型票券商交易员表示，今日发票量稍有增加，但仍不足因应银行及投信端买票需求，周四及周五发票量仍会增多，现在维持钱多票少的态势，交投多以到期续作为主。
“买票需求很大，一直供应不完。”上述大型票券商交易员说。
交易员并表示，旬初银行负数操作意愿较高，买票意愿积极但票量不足，造成买卖方呈现拉锯，卖方企图将成交利率向下测试，预计本周交投利率下探机会较高，但“没人要打第一枪”。
30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.595%，前日在0.593%，成交量130亿台币，上日为206亿。
台湾央行共发行1,399.3亿台币存单，与今日存单到期金额1,397.3亿台币相较，存单发行余额2亿台币。
周一台湾金融市场因公众假期休市一日，周二至周五央行存单到期金额为1兆1,199.8亿台币，本周余日到期情况分别为：周四2,000.50亿台币；周五538.50亿台币。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为200亿台币，累积超额准备为3,371亿台币、加计前期1%的超额准备为4,677亿台币。
**债券附买回利率持平
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
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