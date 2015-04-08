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债券 | 2015年 4月 8日 星期三 18:12 BJT

欧元债市：德国标售两年期Schatz公债，得标利率触及记录低点

路透柏林4月8日 - 德国债务机构发言人称，德国周三标售的两年期Schatz公债得标利率触及记录低点负0.28%。

该机构标售增额发行32.9亿欧元零票息Schatz公债，价格最低为100.53，投标倍数为2.1倍。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 秦德兴; 审校 张明钧)
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