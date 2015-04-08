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债券 | 2015年 4月 8日 星期三 18:13 BJT

瑞士金融：瑞士标售10年期公债，得标利率首现负值

路透苏黎世4月8日 - 据瑞士联邦财政部的数据显示，瑞士标售了一笔10年期公债 ，得标利率首次出现了负值。

财政部周三称，标售了2.33亿瑞郎(2.42亿美元)票面利率为1.50%、2025年7月到期的10年期公债 ，得标利率为-0.055%。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
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