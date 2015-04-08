版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 18:34 BJT

标题新闻：法国宣布提供五年期25亿欧元税负优惠，以鼓励企业投资

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐