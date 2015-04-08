美国FED：美联储应以缓慢且渐进的方式升息--理事鲍威尔

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
包括鲍威尔在内的许多美联储官员，同意经济仍有相当的闲置产能，兼职劳工人数仍高即为一例。不过鲍威尔也提到，在危机之后很难判断宽松货币政策可以对修复周期性疲弱起到多大的作用，也很难判断危机导致的永久性损害程度。
鲍威尔表示，如果产能丧失、低投资以及闲置劳动力是金融危机留下的永久伤痕，那么从美联储的目的来说，经济可能接近货币政策已经爱莫能助的时点。
有监于这样的不确定性，鲍威尔表示，“我们应寻求比往常更多一些证据以证明劳动市场趋于紧俏，”然后才致力于升息。但“货币政策本身并无法避免所有的损害。”(完)
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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