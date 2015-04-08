马来西亚期市：棕榈油期货下滑，因马币升值及供应增加的疑虑

路透吉隆坡4月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅下滑，本周稍早时的涨势更进一步回落，因马币(林吉特)上涨及对棕榈供应增加的忧心抑制了买兴。

指标价格周一时曾升破三周高点2,250马币，当时交易员表示系因市场预期印尼将对毛棕榈油及加工棕榈油课征出口税。该提案尚待印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)签署，可能在本周获得批准。

马币 升值也令外资买兴缩手。

指标棕榈油6月合约 跌1.8%，收报每吨2,168马币。结算在当日交投区间2,165-2,204马币的低端。

整体成交量为45,771口，高于35,000口的日均成交量。

马来西亚3月和4月毛棕榈油产量料将强劲回升的预期，也给价格构成压力。

路透预估马来西亚3月棕榈油产出料劲增18%至132万吨，这将是去年8月以来首次上升。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文