马来西亚期市：棕榈油期货下滑，因马币升值及供应增加的疑虑

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透吉隆坡4月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅下滑，本周稍早时的涨势更进一步回落，因马币(林吉特)上涨及对棕榈供应增加的忧心抑制了买兴。
指标价格周一时曾升破三周高点2,250马币，当时交易员表示系因市场预期印尼将对毛棕榈油及加工棕榈油课征出口税。该提案尚待印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)签署，可能在本周获得批准。
马币 升值也令外资买兴缩手。
指标棕榈油6月合约 跌1.8%，收报每吨2,168马币。结算在当日交投区间2,165-2,204马币的低端。
整体成交量为45,771口，高于35,000口的日均成交量。
马来西亚3月和4月毛棕榈油产量料将强劲回升的预期，也给价格构成压力。
路透预估马来西亚3月棕榈油产出料劲增18%至132万吨，这将是去年8月以来首次上升。(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17
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