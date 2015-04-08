中国经济：交银财富景气指数环比下滑，小康家庭对就业形势忧虑加重

路透上海4月8日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周三发布的最新一期交银中国财富景气指数环比下降。调研结果显示，国内受访小康家庭对今年就业形势的担忧有所加重。

报告指出，在国内经济结构持续调整，产能过剩压力和工业制成品价格持续下跌影响下，企业扩大生产动力不足，吸纳就业的能力也因此受到限制。而高校毕业生今年的就业形势依然严峻，多种因素叠加令就业问题日益突出。

调查结果显示，就业形势悲观令这些家庭对未来家庭收入预期有明显下降，而且在经济减速压力下，家庭工资收入涨幅较小或停滞，日常开销及房价压力则不断加大，导致小康家庭财务状况趋紧。

由于本期对小康家庭的调研集中在3月初至3月中，3月底国内楼市新政尚未体现在这次调查中，本次调研中受访家庭对不动产投资的意愿仍处于不景气区间并出现进一步下滑。

除刚需家庭对未来不动产投资意愿在景气区间并略有上升外，各类家庭对不动产投资意愿均处于临界点附近或下方的不景气区间，表明目前市场上主要以刚需和改善型住房需求为主，不动产的投资性需求已大大减弱。

报告指出，从近几期指数调研显示，首套房的刚需和改善型家庭未来不动产投资意愿指数一直处于较高的水平，表明该类家庭购房需求在很大程度上还没有得到满足。然而由于首付、贷款、房价等多方面因素的制约，长期以来该部分家庭的当前不动产投资行为一直处于临界点下方的不景气区间，此次出台的政策将有利于改善型住房需求的释放，满足国内家庭购房刚性需求，推动房地产市场平稳健康发展。

3月30日，央行与财政部等部委联合行动，分别从金融和财税角度提出了支持房地产的“新政”，包括二套房首付比例降至四成；公积金首套首付比例降至两成；两年及以上普通住房对外销售的，免征营业税等一系列政策。