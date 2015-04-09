重温稿-中国经济：下调燃煤发电上网电价，适当降低铁矿石资源税征收比例--国务院常务会议

路透北京4月8日 - 周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。

中国政府网新闻稿引述会议称，适当下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，一是按照煤电价格联动机制，下调全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时约2分钱。二是实行商业用电与工业用电同价，将全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约1.8分钱。

三是利用降价空间，适当疏导天然气发电价格以及脱硝、除尘、超低排放等环保电价的突出结构性矛盾，促进节能减排和大气污染防治。

同时进一步实行结构性减税和普遍性降费，集中用半年时间开展专项行动，在全国开展清理涉企行政事业性收费和政府性基金。