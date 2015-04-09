重温稿-中国经济：下调燃煤发电上网电价，适当降低铁矿石资源税征收比例--国务院常务会议

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透北京4月8日 - 周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。
中国政府网新闻稿引述会议称，适当下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，一是按照煤电价格联动机制，下调全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时约2分钱。二是实行商业用电与工业用电同价，将全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约1.8分钱。
三是利用降价空间，适当疏导天然气发电价格以及脱硝、除尘、超低排放等环保电价的突出结构性矛盾，促进节能减排和大气污染防治。
同时进一步实行结构性减税和普遍性降费，集中用半年时间开展专项行动，在全国开展清理涉企行政事业性收费和政府性基金。
此外，为改善铁矿石企业生产经营环境、促进结构调整、支持上下游产业协调发展和升级、保障国家资源供应安全，会议决定，自5月1日起，依法适当下调铁矿石资源税征收比例，减按规定税额的40%征收。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。