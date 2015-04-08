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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 19:21 BJT

东南亚股市：收盘普跌因能源股卖压沉重；菲股连七日涨势告终

涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   422.88    -0.35   -0.08   +2.95   410.77
    新加坡                   3460.68    -4.94   -0.14   +2.84  3365.15
    马来西亚                  1850.31    -6.20   -0.33   +5.06  1761.25
    泰国                      1544.86    -4.67   -0.30   +3.15  1497.67
    印尼                      5486.58   -36.71   -0.66   +4.97  5226.95
    菲律宾                     8052.69   -45.99   -0.57  +11.37  7230.57
    越南                        547.72    -0.39   -0.07   +0.38   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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