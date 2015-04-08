国际油市：柴油东西方价差扩大，但不太可能出现套利窗口

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透新加坡4月8日 - 中质馏分油东西方价差周三走阔，显示亚洲柴油及航煤价格较欧洲疲弱；但交易商表示，从成本面看来，仍然不太可能出现将亚洲船货运往西方的套利机会。
路透数据显示，期货转掉期(EFS) 下跌0.23美元，至每吨负13.75美元。交易商表示，EFS位于负18美元左右或更低，通常意味着套利将有利可图。
他们表示，这反倒可望推高该区域的油品库存。
交易商们指出，越南Petrolimex买进35,000吨含硫500ppm柴油，自新加坡或马来西亚装运，船期为5月1-10日，价格较新加坡报价每桶升水1.50美元。这远低于4月装运、每桶升水2.10美元的船货。
一名新加坡交易商表示，马来西亚Petronas可能已自维多公司买进4月23-24日装运的航煤，但无法立即加以证实。
在新加坡现货交易中，有一笔柴油交易，无航煤交易。
兴隆售予壳牌15万桶含硫500ppm柴油，船期为4月26-30日，价格持平于新加坡4月24-30日平均报价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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