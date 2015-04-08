国际油市：6月/7月燃料油跨月价差连续第二日走强

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透新加坡4月8日 - 6月/7月180-cst燃料油互换跨月价差周三连续第二天走强，交易员称可能和一项将从7月1日起生效的定价方式变革有关。
汤森路透数据显示，180-cst和380-cst品级的6月/7月跨月价差 在周三分别为每吨2美元和每吨1.25美元，自3月中以来就呈上升趋势。
“我有点纳闷为何6月/7月价差这么强劲，人们似乎预期6月时将有(庞大)买兴出现，”新加坡一位燃料油交易员说。
“但是目前还很难判断6月的供应情况。”
一些交易商表示，这也许和石油定价机构普氏改变定价方式有关。这项调整将纳入马来西亚、可能还有印尼已批准的终端港口，并将从7月1日起生效。
其他消息方面，日本石油连盟数据显示，4月4日止的一周，日本低硫燃料油商用库存减少0.56%至67万千升。
现货交易有四笔成交。
BP以每吨324美元从Gunvor买进两笔20,000吨380-cst船货，船期为4月23-27日。
中国石油天然气股份有限公司从Lukoil买进两笔20,000吨380-cst船货，每吨价格较新加坡现货报价贴水0.25美元，船期为4月23-27日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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