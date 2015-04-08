美国热股：壳牌石油同意收购对手BG集团，前者股价盘初重挫逾5%

路透4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 同意以700亿美元收购规模较小的竞争对手BG集团 ，这是石油产业逾十年以来首见的大型并购交易；在油价大跌过后，此举将使壳牌与全球最大石油巨头美国艾克森美孚 之间的差距缩小。