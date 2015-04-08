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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 21:38 BJT

美国热股：壳牌石油同意收购对手BG集团，前者股价盘初重挫逾5%

路透4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 同意以700亿美元收购规模较小的竞争对手BG集团 ，这是石油产业逾十年以来首见的大型并购交易；在油价大跌过后，此举将使壳牌与全球最大石油巨头美国艾克森美孚 之间的差距缩小。

壳牌股价盘初重挫5.6%至61.78美元，上日收报65.46美元。 (完)
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