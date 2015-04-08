国际油市：亚洲石脑油升水持稳，现货需求料将有限

路透新加坡4月8日 - 亚洲石脑油5月下半月较6月下半月升水连三日维持在每吨12.75美元，日韩两国石化业者对现货的需求有限。

中国石油化工旗下的联合石化求购5月运往中国东部的石脑油船货，交易商们指称该公司一直持续吃货。

但交易商们表示，整体市场人气多空分歧，对于欧洲地中海及美国会运送多少桶船货至亚洲，市场并无共识可言。

亚洲汽油裂解价差上日攀抵六日高位后，今日下跌5%，至每桶10.97美元；新加坡现货市场未出现成交，为3月30日以来首见。

但交易商们表示，整体而言，全球对汽油的需求持续坚挺。

在新加坡现货市场中，维多公司售予Totsa 6月上半月的石脑油船货，每吨532美元，为今日惟一一笔现货交易。(完)

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