国际油市：亚洲石脑油升水持稳，现货需求料将有限

全球金市：金价在八周低位上方持稳，美元和股市上扬
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透新加坡4月8日 - 亚洲石脑油5月下半月较6月下半月升水连三日维持在每吨12.75美元，日韩两国石化业者对现货的需求有限。
中国石油化工旗下的联合石化求购5月运往中国东部的石脑油船货，交易商们指称该公司一直持续吃货。
但交易商们表示，整体市场人气多空分歧，对于欧洲地中海及美国会运送多少桶船货至亚洲，市场并无共识可言。
亚洲汽油裂解价差上日攀抵六日高位后，今日下跌5%，至每桶10.97美元；新加坡现货市场未出现成交，为3月30日以来首见。
但交易商们表示，整体而言，全球对汽油的需求持续坚挺。
在新加坡现货市场中，维多公司售予Totsa 6月上半月的石脑油船货，每吨532美元，为今日惟一一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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