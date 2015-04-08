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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 21:37 BJT

美国热股：FAMILY DOLLAR季度销售成长3%，盘初股价小涨

路透4月7日 - 美国折扣连锁店FAMILY DOLLAR STORES INC发布季度销售成长3%，此料为其身为上市公司所发布的最后一份季报。

FAMILY DOLLAR 盘初股价小涨0.3%，报79.35，上日收报79.13美元。(完)
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